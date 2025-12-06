Inter, Akanji: "Da subito a disposizione di Chivu. Italia? Spero passi"

Protagonista della netta vittoria contro il Como, è intervenuto Manuel Akanji ai microfoni di DAZN per commentare il match: "Sto provando a farmi trovare pronto. In Inghilterra mi dicevano che la miglior qualità è sicuramente l'umiltà e la disponibilità verso la squadra. Il lavoro con il mister è quotidiano, sia con me, sia con tutta la squadra. Ho il massimo rispetto per lui, aver giocato ad alti livelli lo aiuta sicuramente a mostrarsi vicinanza. La comunicazione è fluida".

Poi un pensiero alla Nazionale: "Mi auguro anche io di trovare l'Italia ai Mondiale. L'ultima volta ci è andata bene, ma sarà un nuovo torneo e spero di affrontare i tanti amici italiani".