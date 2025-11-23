Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter, aria di pessimismo attorno ad Adeyemi: lui vuole la Premier, prezzo del BVB proibitivo

© foto di www.imagephotoagency.it
Yvonne Alessandro
Oggi alle 12:56Serie A
Yvonne Alessandro

Altro che Manchester United o Inter. Il gioiello del Borussia Dortmund Karim Adeyemi, per il quale la dirigenza nerazzurra si sarebbe mossa concretamente e messa in contatto con l'agente Jorge Menedes, è seguito con forza anche daii Red Devils. Entrambi i club ambirebbero ad ingaggiare l'esterno offensivo tedesco classe 2002, in ottica prossima sessione di mercato estiva.

C'è un però. Nel frattempo, secondo quanto riferito da The Mirror, il Borussia Dortmund avrebbe fissato un prezzo stellare per lasciar partire il giocatore: 75 milioni di sterline (circa 85 milioni di euro) per la cessione del cartellino di Adeyemi. Cifra superiore a quanto lo United sarebbe disposto a pagare, per questa ragione Ruben Amorim starebbe già volgendo lo sguardo altrove per rinforzare la propria linea offensiva.

Non solo. A per peggiorare le cose e contribuire al pessimismo dell'Inter, ci sarebbe la posizione del 23enne: Adeyemi avrebbe chiarito che, qualora dovesse lasciare il Dortmund prima della prossima stagione, la sua destinazione preferita sarebbe la Premier League e l’Arsenal. Lo rivela uno dei più autorevoli tabloid inglesi.

Intanto il ragazzo è legato con il club di Bundesliga da un contratto fino al 2027, ma le trattative con il Dortmund per un nuovo accordo si sono arenate. E il giocatore sarebbe disposto a trovare un nuovo club in estate.

