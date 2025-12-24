Borussia Dortmund, Adeyemi adesso ha un prezzo: 60 milioni, United e Barça interessate

Il rapporto tra Karim Adeyemi e il Borussia Dortmund sembra essere arrivato ai titoli di coda. L'attaccante classe 2002, autore di 4 reti in 15 presenze in questa Bundesliga, è ufficialmente sul mercato: il club giallonero non si opporrà alla sua partenza già nella finestra di gennaio, complice una situazione ambientale divenuta ormai insostenibile.

Secondo quanto riportato dalla stampa tedesca, la volontà del giocatore sarebbe influenzata da ragioni extracalcio: la compagna di Adeyemi desidererebbe infatti trasferirsi in una grande metropoli europea e potrebbe essere accontentata. A questo si aggiungono le recenti e accese frizioni con il tecnico Niko Kovac, che avrebbero accelerato la decisione del club di privarsi del giocatore.

Nonostante la rottura, il Borussia non ha intenzione di svendere il proprio talento. Secondo la Bild, i gialloneri avrebbero fissato il prezzo del cartellino a 60 milioni di euro. Una cifra importante, che rappresenta una sfida per le pretendenti a poco meno di una settimana dall'apertura delle trattative. Al momento, due colossi del calcio europeo avrebbero manifestato interesse per l'internazionale tedesco: il Manchester United, alla ricerca di nuova linfa per il proprio attacco, e il Barcellona. Un'opzione suggestiva, ma complicata dalla precaria situazione finanziaria dei catalani, che difficilmente potrebbero coprire l'intera richiesta del BVB.