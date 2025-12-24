Hamann se la prende con Adeyemi: "Se non vuole essere sostituito, ci sono tennis e golf"

Nel giorno del 116° compleanno del Borussia Dortmund, l'attenzione è finita tutta su Karim Adeyemi. L'esterno offensivo tedesco, classe 2002, al 60° minuto si è infuriato per la sostituzione decisa dall'allenatore Niko Kovac per favorire l'ingesso di Beier (poi in gol nel finale) per confezionare il 2-0 sul Borussia Monchengladbach.

Adeyemi, ripreso dalle telecamere visibilmente stizzito, voleva andare direttamente negli spogliatoi al momento dell'uscita dal campo del Signal Iduna Park, ma il direttore sportivo Sebastian Kehl (presente in panchina) glielo ha impedito, annunciato poi una multa a mezzo media. Adeyemi, certezza inossidabile della squadra tedesca - attualmente seconda in Bundesliga - e autore di 6 gol e 3 assist in 22 partite disputate tra tutte le competizioni, arriva da un comportamento simile consumato nelle scorse settimane. E l'allenatore, Niko Kovac, ha infierito ulteriormente sul gesto del calciatore di 23 anni: "Oggi non è stato bravo, per questo la sostituzione è giustificata. Bisogna anche essere consapevoli dei propri errori".

Anche l'opinionista televisivo Didi Hamann ha espresso forti critiche. Intervenendo nel programma "Sky90", Hamann ha dichiarato: "Se non vuole essere sostituito, dovrebbe dedicarsi al tennis o al golf. Capisco perché Kehl sia stufo di lui. Ogni settimana, ogni due settimane, gli esce qualcosa di bocca. E non è poi così bravo. Se segnasse 25 gol o più, gli direi: 'Fai quello che vuoi'. Ma non è poi così bravo".