Allegri scherza: "Un vantaggio giocare il 2, altrimenti qualche giocatore avrebbe fatto serata"

Mister Massimiliano Allegri, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari, ha scherzato coi giornalisti sulla sua costante serenità davanti alle telecamere. Questa la risposta del tecnico del Milan:

Nonostante il calendario lei è sempre così sereno. È davvero così o recita?

"Non c'è bisogno di recitare. Oggi è un vantaggio giocare il 2, perché se avessimo giocato il 3 allora qualche ragazzo il primo poteva fare serata, e invece così non l'hanno fatta".

Rileggi qui tutte le parole di Allegri