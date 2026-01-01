Non solo Lucca, anche Noa Lang può partire a gennaio: il Napoli valuterà le offerte

Il mercato invernale potrebbe aprire scenari rilevanti in casa Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, non c’è soltanto Lorenzo Lucca tra i profili in uscita: sotto osservazione è finito anche Noa Lang, con il club azzurro disposto ad ascoltare eventuali proposte già nel mese di gennaio. Una riflessione aperta, legata soprattutto al rendimento offerto nella prima parte di stagione.

Arrivati entrambi in estate con aspettative elevate, né Lucca né Lang sono riusciti fin qui a trovare continuità e incisività. Prestazioni altalenanti che hanno portato la dirigenza a interrogarsi sull’opportunità di intervenire in uscita durante la sessione invernale. Al momento non risultano trattative avanzate o destinazioni definite, ma il Napoli non chiude la porta a possibili soluzioni, qualora dovessero arrivare offerte ritenute congrue dal punto di vista tecnico ed economico.

A fare chiarezza sul momento di Lang è stato il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto in una lunga intervista al Corriere dello Sport: "Lang arriva da una realtà diversa e ci ha messo un po’ di tempo, ma ha giocato buone partite. Ci aspettiamo e vogliamo di più da lui, ma non abbiamo preso decisioni a priori: i giocatori devono essere contenti e coinvolti, e credere in quello che stanno facendo. Il gruppo viene prima del singolo: se lo capiscono è bene, altrimenti faremo scelte legate al momento", le sue parole.