Inter, Barella: "La squadra non ha mai perso la voglia di stare insieme, serata da godere"

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro il Parma vinto per 2-0 e valido per la 35^ giornata di Serie A. Vittoria che consegna ai nerazzurri il 21° scudetto.

Contento?

"Era il nostro obiettivo. Ora ce n'è un altro, ma ci godiamo questa giornata. Non è stato facile, ma dobbiamo goderci questo grande traguardo".

Ti meriti tutto questo.

"Grazie, questo è il calcio e la vita. L'anno scorso siamo arrivati vicini a tutto e non abbiamo vinto nulla, ma bisogna rialzarci. Ringrazio squadra e società e in campo cerco di dare tutto quello che ho".

Come avete ricompattato il gruppo?

"In campo si può sbagliare, ma la squadra non ha mai perso la voglia di stare insieme, Orgogliosissimo dei ragazzi, posso solo ringraziarli".