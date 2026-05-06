TMW Udinese, c'è il prezzo per Arthur Atta: 40 milioni, ci sono tre club esteri più il Napoli

L'Udinese attende offerte da parte delle big d'Europa per Arthur Atta. Il centrocampista è stato seguito dai principali club italiani ma la richiesta dei bianconeri è davvero molto alta. Perché in Friuli chiedono una base di 40 milioni di euro per accettare di perdere il proprio gioiello, arrivato due anni fa dal Metz e riscattato - dopo l'iniziale prestito - per circa 8 milioni.

La sensazione è che possa andare in una squadra all'estero. Perché ci sono Arsenal, Manchester City e Barcellona che lo stanno seguendo con interesse. Il Napoli lo ha fatto negli ultimi mesi sin da dicembre scorso per sostituire eventualmente Zambo Anguissa - che può essere un nome in uscita, con un solo anno di contratto con gli azzurri - seppur con caratteristiche diverse. Sarebbe però sorprendente vedere Atta a Udine dopo il mercato estivo.

Nei giorni scorsi il suo tecnico, Kosta Runjaic, ha parlato della sua polivalenza. "Se giocherà ancora in regia? Può essere, si può vedere concretamente la maturità di Atta. Contro la Lazio ha segnato una grande doppietta, è un giocatore totale che può occupare tutti i ruoli della mediana. Sicuramente giocherà a centrocampo, spero e penso possa attestarsi sul livello delle prestazioni viste nelle ultime quattro giornate".