Roma, Pellegrini in forte dubbio per il Parma. Molto probabile che rientri nel derby

Lorenzo Pellegrini non si vede in campo dal 10 aprile, quando durante Roma-Pisa ha riportato una lesione al flessore della coscia destra ed è stato costretto a uscire al termine del primo tempo. Secondo quanto riportato da Il Tempo, le sue condizioni non sono ottimali e la sua presenza contro il Parma domenica è in forte dubbio. Il giocatore però spinge per giocare e quindi qualsiasi previsione può essere affrettata.

Al momento l'ipotesi più probabile è quella di rivederlo sul terreno di gioco, o quantomeno nella lista dei calciatori convocati, nel derby contro la Lazio. La Roma ha bisogno di 9 punti nelle prossime 3 partite e di passi falsi da parte di Juventus e/o Milan per conquistare una qualificazione in Champions League che manca addirittura dal 2018-2019, quando la corsa dei giallorossi si fermò agli ottavi di finale contro il Porto.