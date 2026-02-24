Inter-Bodo/Glimt, le formazioni ufficiali: ancora Frattesi dal 1', la scelta su Pio Esposito

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Bodo/Glimt, match valido il ritorno dei playoff di Champions League che decreterà chi tra i nerazzurri e i gialloneri passerà agli ottavi di finale. Si riparte dal punteggio di 3-1 in favore dei norvegesi. Là dove la vincente incontrerà verosimilmente una tra Manchester City e Sporting Lisbona.

Lato Cristian Chivu, i padroni di casa del Meazza in San Siro affrontano la missione rimonta con un undici che vede un po' a sorpresa Davide Frattesi dal primo minuto, scalzando quindi Mkhitaryan. Barella e Zielinski a completare il cerchio di centrocampo, con Luis Henrique e Dimarco da quinti. In attacco tandem offensivo Thuram-Pio Esposito, Bonny finisce in panchina. Retroguardia nerazzurra invece da pesi massimi, Akanji leader nel cuore della difesa con Bisseck e Bastoni ai suoi fianchi.

Coach Knutsen, invece, per proteggere il vantaggio acquisito all'andata sceglie di riproporre l'ex Milan Hauge dal primo minuto nel tridente offensivo con Blomberg e Hogh '9' di riferimento. In difesa fuori Aleesami, spazio invece alla coppia Bjortuft-Gundersen. Di seguito tutte le scelte dei rispettivi allenatori.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Ajanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Frattesi, Dimarco; Thuram, Pio Esposito.

A disposizione: Di Gennaro, J.Martinez, Dumfries, De Vrij, Sucic, Bonny, Acerbi, Diouf, Mkhitaryan, Carlos Augusto, Darmian, Lavelli.

Allenatore: Cristian Chivu.

Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Fet; Blomberg, Hogh, Hauge.

A disposizione: Faye Lund, Sjong, Nielsen, Aleesami, Auklend, Saltnes, Helmersen, Klynge, Riisnæs, Bassi, Maatta, Mikkelsen.

Allenatore: Kjetil Knutsen.