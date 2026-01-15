Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inter campione d’inverno: Chivu dopo 20 giornate meglio del Conte campione d'Italia

© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 10:07Serie A
Ivan Cardia

Non che vi fossero dubbi ormai, ma con il successo faticoso sul Lecce, l’Inter chiude anche formalmente il girone di andata e si laurea a tutti gli effetti campione d’inverno. Dopo 20 giornate, Cristian Chivu, che in estate era arrivato sulla panchina nerazzurra con tanta convinzione (dichiarata) in società, ma parecchi dubbi all’esterno visto il percorso di scelta, ha portato la squadra a quota 46 punti. Un bottino che, a questo punto della stagione, vale la pole position per lo scudetto.

Meglio di Conte… Chivu batte Antonio, e non solo in questa stagione. L’anno scorso, infatti, il Napoli del tecnico salentino, poi campione d’Italia, aveva 40 punti in classifica dopo le prime venti giornate, anche in quel caso caratterizzate da qualche accidente tra rinvii e recuperi vari.

Allo stesso tempo, Chivu si iscrive perfettamente in linea con il percorso dell’Inter nelle ultime stagioni. E, sempre rispetto a Conte, vanta anche due punti in più rispetto alla stagione 2020/2021, quella che portò i nerazzurri a rivincere il titolo. Meglio, nelle ultime otto stagioni, soltanto Simone Inzaghi nel 2023/2024 della seconda stella (51 punti dopo 20 giornate) e lo stesso Conte, ma nell’annata 2019/2020 (47 punti) con scudetto alla Juve di Sarri.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
