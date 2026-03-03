Inter, Chivu: "Contro il Como match da 0-0. Derby? Speriamo sia la partita giusta..."
Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club dopo il pareggio contro il Como, parlando così del match: "Questa è stata una partita da 0-0, finita così come tale".
Al ritorno ci sarà da ribaltare il risultato. Come la imposterete?
"Non c'è da ribaltare niente, si parte da 0-0... Chi vincerà andrà in finale".
Domenica c'è il derby. Come ci arrivate?
"Non so, vedremo in questi giorni... Certamente con le energie che abbiamo, sarà la 18esima partita in 60 giorni, speriamo sia quella giusta. Sappiamo l'importanza della partita, saremo pronti".
10 cambi rispetto alla gara contro il Genoa, tutti danno il loro contributo.
"Merito loro, si allenano bene, sanno importanza di ognuno di loro per quello che si deve fare, gli si deve fare i complimenti".
