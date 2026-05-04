Inter campione d'Italia, Chivu: "Il merito è della società, dei ragazzi e dei tifosi"
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Dopo la sfida contro il Parma vinta 2-0 che ha portato l'aritmetica conquista del titolo di campione d'Italia, il tecnico nerazzurro Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Inter TV: "Il merito è della società, dei ragazzi e dei tifosi. Io ho cercato solo di fare il mio meglio con lo staff, dando ai giocatori ciò di cui avevano bisogno. Abbiamo messo insieme lavoro, empatia e umanità, elementi fondamentali per creare un gruppo vincente.
Non so se sia stata una ventata d’aria fresca. So solo che da allenatore cerco di non ripetere gli errori vissuti in passato quando giocavo.Sono stato aiutato da uno staff straordinario, dalla società e soprattutto da giocatori che hanno messo sempre la faccia, con orgoglio e dignità".
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