Inter, Carlos Augusto: "Sono mesi complicati che possono decidere il nostro cammino"

La sfida di San Siro fra Inter e Pisa aprirà la 22a giornata di campionato. La squadra di Cristian Chivu cerca un successo che possa confermarla sempre più del nostro torneo ma di fronte ci sarà il team di Alberto Gilardino che è a caccia di punti salvezza. Prima del match del "Meazza", l'esterno nerazzurro Carlos Augusto ha parlato ai microfoni di Inter Tv:

"Sappiamo che gennaio e febbraio sono mesi complicati, che possono anche decidere il nostro cammino. Ma stiamo lavorando per stare tutti bene fisicamente, anche chi gioca meno deve essere pronto perchè questo può fare la differenza. Il Pisa è una squadra fastidiosa, non ci sono partite facili in campionato. Dobbiamo fare il nostro meglio per portare la vittoria a casa".