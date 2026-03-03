Inter, Carlos Augusto: "Nico Paz grande giocatore, tra quelli che possono incidere"
L'esterno dell’Inter Carlos Augusto ha parlato ai microfoni di Mediaset, prima della sfida contro il Como valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia.
Pensando al Bodo, dovete dare un segnale già all'andata?
"Abbiamo avuto questa esperienza non bella in stagione. Dobbiamo fare una grande partita, poi tra un mese e mezzo pensiamo al ritorno. Nico Paz grande giocatore, tra quelli che possono fare la differenza per loro".
