Inter, Carlos Augusto e le parole di Leao pre derby: "Concentrati sulla nostra squadra"
L'esterno dell'Inter Carlos Augusto ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la sfida contro il Como chiusa sullo 0-0 e valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia.
Quanto vi sta mancando Lautaro?
"E' il nostro capitano ed è un giocatore importantissimo per la squadra, ma abbiamo anche le altre punte di qualità".
Leao ha parlato di vita o morte: come arriva l'Inter al derby?
"Giusto così, partita importante per le due squadre. Concentrati sulla nostra squadra, poi vediamo cosa succede".
