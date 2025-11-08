Come giocherà il primo Genoa e che squadra vedremo in futuro con De Rossi

Domenica la prima di Daniele De Rossi sulla panchina del Genoa e il tecnico di Roma non ha dubbi. "Devi essere consapevole di dove sei. Devi rapportarti al DNA della squadra e il Genoa di DNA ne ha da vendere. Io adatterò le mie idee al materiale tecnico che ho. Sono contento di loro, non del tempo che ho nel preparare la prima partita. Ho fretta di fare punti". Ma come sarà la sua prima formazione, in attesa della sosta e di metter mano al progetto a livello tecnico e tattico?

Si riparte con la difesa a tre

De Rossi è un fautore della retroguardia a quattro ma la sensazione è che in pochi giorni, anzi ore, non voglia cambiare tutto il piano del Genoa. Sarà così difesa a tre, con due esterni con licenza d'offendere. Norton-Cuffy e Martin, destra e sinistra, saranno gli uomini deputati a far variare a gara in corso lo schema tattico del Grifone. L'idea è quella di non scombinare quel che hanno impostato Murgita e Criscito nella vittoria contro il Sassuolo: così dietro Marcandalli, Ostigard e Vasquez ci saranno dal primo minuto mentre negli altri reparti ci sono diversi dubbi. Senza Malinovsky, squalificato, chi ci sarà? Probabilmente sarà 3-5-2, con Masini favorito per una maglia con Thorsby (ancora titolare) e l'inamovibile Frendrup. E in attacco? Colombo e Vitinha sono favoriti ma ci sono anche Ekhator ed Ekuban che scalpitano.

Poi che Genoa sarà?

De Rossi è stato chiaro. "L'allenatore deve adattare le sue idee ai giocatori che ha a disposizione". Martin e Norton-Cuffy sono terzini molto offensivi, Sabelli per l'inglese potrebbe essere chiaramente un'alternativa per dare alla difesa più sostanza e copertura. Pagherà nel caso un centrale, l'ideale schema per DDR sarebbe il 4-2-3-1, significherebbe stravolgere il Genoa ma ne ha gli uomini a disposizione? Vien da dire di sì, senza dubbio. Perché ha Cornet come esterno destro, ha Valentin Carboni, ha Malinovsky, ha una trequarti ricchissima di talento e davanti può scegliere in quest'abbondanza, spostando magari Ekhator e plasmandolo come esterno offensivo.