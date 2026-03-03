Inter, Chivu: "Non una bella partita, ma bravi a percepire la difficoltà. Pronti per il derby"

Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo lo 0-0 contro il Como nella gara valevole per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

Come l'hai preparata?

"Avevamo qualche emergenza, abbiamo dovuto fare qualche cambio. Per la prima volta abbiamo giocato con due trequartisti dietro una punta e cambiato modo di difendere cercando di andare a prenderli a uomo. Loro con due attaccanti che non sono attaccanti ci mettevano in difficoltà in mezzo al campo. Siamo stati bravi a capire quello che dovevamo fare: per impegno e per non aver avuto tanto tempo a disposizione per preparare questa partita, il merito dei ragazzi è che si sono messi a disposizione dando il massimo e accettando anche il palleggio di una squadra che sa fare molte cose".

Quanto sta mancando Lautaro e quanto serve il Thuram che i tifosi hanno sempre apprezzato?

"Oggi avevamo due attaccanti disponibili, abbiamo deciso di fare un po' e un po'. Dobbiamo fare di necessità virtù e direi che i ragazzi sono stati bravi a percepire la difficoltà. L'hanno interpretata abbastanza bene, anche se non è stata una partita da Inter né bella da vedere".

Stai pensando anche di ripetere questo modulo domenica?

"E' stata una partita di attesa da parte di tutte e due, loro diventavano con una difesa 5 e non è stata bella perché non trovavi lo spunto necessario. Siamo stati bravi a leggerli e a cercare di mettere le nostre qualità, ma oggi non era semplice. Prima volta con una costruzione col doppio play, se non lavori è difficile. Per il derby non lo so, abbiamo tempo di prepararlo in questi 4 giorni e facciamo la conta di quelli che siamo. Sono sicuri che saremo pronti per affrontare quella partita".