Inter, Chivu: "La Coppa Italia è uno dei nostri obiettivi, contro il Como non è mai facile"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è stato intervistato da Sportmediaset prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia: "Era uno dei nostri obiettivi, siamo consapevoli dell'importanza di questa partita e faremo di tutto per portare a casa la vittoria. Si riparte dallo 0-0, è una gara da tutto o niente, con la possibilità di giocarsi una finale".

Che partita sarà?

"Difficile, sia per noi che per loro, lo abbiamo dimostrato in tutti i confronti giocati, è una squadra allenata bene che sa fare tante cose e non è mai facile affrontarli".

Come sta la squadra?

"Noi dall'inizio abbiamo provato a dare consistenza al lavoro fatto, per essere competitivi fino in fondo. Ci siamo, siamo pronti per giocarci anche questa semifinale".