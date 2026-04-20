La storia di Chivu come quella di McTominay. Ora cambierà l'Inter

L'Inter non lascia ma raddoppia. Perché la scommesse Christian Chivu, che non sarà stato la prima o la seconda e neppure la terza scelta, ha comunque pagato. Sliding doors del calcio, figuriamoci che il Napoli prima di prendere Scott McTominay avrebbe dovuto prendere Marco Brescianini che decise last second di andare all'Atalanta, così gli azzurri 'ripiegarono' sullo scozzese. Di queste storie è pieno il calcio, bravi i nerazzurri però a dargli fiducia, totale, bravissimo il rumeno a prendersela e a trasformarla. Con pazienza.

Già, perché la scorsa estate, nei colloqui con la dirigenza, con Giuseppe Marotta e con Piero Ausilio, il messaggio pareva chiaro. L'Inter era pronta a disegnare per lui una rosa adatta al 3-4-1-2. Dunque senza il regista, Hakan Calhanoglu, che però non ha mai chiesto d'andare, che ha vinto il braccio di ferro coi nerazzurri e che ha dimostrato d'essere dalla parte della ragione. Centrale nella stagione, centrale nella corsa verso uno Scudetto sempre più prossimo. Così Chivu ha, intelligentemente, non solo messo il turco al centro, in regia, ma ha saputo anche trasformare Piotr Zielinski in un interno devastante e pure in un playmaker degno del maestro.

Chivu trasformerà ancora l'Inter. Il prossimo passo sarà la retroguardia. Ha chiesto centrali con caratteristiche tecniche diverse da Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, capaci anche di alzare ulteriormente il baricentro dell'Inter in fase d'aggressione e di non aver timore di lasciarsi campo aperto alle spalle. Poi, passo dopo passo, cercherà anche di portare i nerazzurri a un doppio assetto: sia il 3-5-2, che ha saggiamente preso dalle mani di Simone Inzaghi, sia una difesa a tre ma con quello schema che gli era stato inizialmente promesso. Per questo anche il centrocampo, non solo la difesa, cambierà profondamente interpreti. Aspettatevi novità. Dietro, sull'esterno destro, e anche in mediana. E in attacco? Dipenderà dalle offerte che riceverà Marcus Thuram. E anche qui, novità in vista...