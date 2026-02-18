Chivu: "Se Spalletti si è offeso potrei chiedere scusa. Non volevo mettere Kalulu in difficoltà"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video prima del match contro il Bodo/Glimt: "Gli errori non sono più ammessi, sono due gare, bisogna mettercela tutta per passare il turno, consapevoli che giocare in Norvegia non è mai facile".

Perché è difficile giocare a Bodo?

"Per il sintetico, per il clima, per un po' l'abitudine a ciò che è nuovo e credo pure per la velocità del campo, ci è stato detto che cambia molto. Sappiamo tutti dell'importanza della partita, dobbiamo essere preparati fisicamente e mentalmente, ad accettare quella condizione che sicuramente non sarà sempre favorevole".

Vi dà fastidio essere ai playoff?

"Ho sempre detto che abbiamo ciò che meritiamo. Se non siamo riusciti a prendere alcuni punti in più… Ci è mancato un punto. Siamo pronti a fare i playoff, abbiamo l'ambizione di superare il turno e andare agli ottavi".

Cosa resta della partita contro la Juventus?

"Niente, abbiamo recuperato energie, sperando di non averne consumate troppe, visto che era un Derby d'Italia, con tutto quello che è successo dopo… Ti può togliere un sacco di energie, ma siamo consapevoli che questa è un'altra competizione, bisogna essere al 100%".

Spalletti ha detto che lei ha dato del bischero a Kalulu.

"Ho presentato la situazione che ho visto in campo, dove erano coinvolti tre personaggi. Se si è offeso e se pensa che ho sbagliato potrei anche chiedere scusa, ma non credo sia stata la mia intenzione mettere Kalulu in difficoltà. Ho detto ciò che ho visto in una dinamica di gioco in cui tutto accade a mille all'ora, chi allarga il braccio mette l'arbitro in condizione di prendere decisioni che a volte non sono favorevoli".