Inter, Chivu: "Meritavamo un esordio così, chi vince il campionato è sempre favorito"

Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della prima gara di campionato vinta per 5-0 sul Torino: "Sono contento per i ragazzi, per il lavoro fatto nelle ultime tre settimane accettando dei carichi di lavoro importanti in una situazione nuova per tutti i noi dopo il Mondiale per Club con una preparazione breve, per l'aggressività e l'atteggiamento direi che hanno fatto un grande lavoro e io sono contentissimo".

Quanto ha urlato sul gol di Bastoni?

"Sono contento perché le palle inattive fanno parte del lavoro di Angelo Palombo e dello staff, ero felice un po' per tutti perché meritavamo un esordio del genere. La partita era ancora lunga, ma alla fine è andata bene".

Si abituerà alla telecamera così vicina?

"Per me non è un problema, basta che non si avvicini troppo perché devo stare attento a quello che dico. Cercherò di dire qualche parolaccia in rumeno (ride ndr)".

La partita è andata come se l'aspettava?

"É andata un po' come l'avevamo preparata, sulla carta è sempre facile ma poi bisogna avere le gambe per farlo. Oggi hanno giocato tutti alla grande, sono contento per l'esordio di Sucic che ha fatto una grande partita e per Bonny che si è sbloccato alla prima gara a San Siro. Le cose sono andate abbastanza bene, c'è ancora da lavorare però tutti hanno risposto alla grande".

Su cosa ha lavorato quando è arrivato?

"Tutto merito loro, sono dei grandi uomini e dei grandi campioni che vogliono lasciarsi alle spalle la fine di una stagione che in realtà così male non è stata. Non è semplice gestire una situazione del genere, i campioni trovano sempre stimoli e motivazioni giuste per tornare a fare quello che facevano prima. Noi non dobbiamo dimostrare niente a nessuno".

Napoli ancora favorito per lo scudetto?

"La squadra che vince il campionato è sempre la squadra da battere".