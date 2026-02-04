Inter, Chivu: "Siamo ambiziosi, poi si vedrà. Barella e Calhanoglu? Dopo il Sassuolo in gruppo"
L'Inter batte il Torino 2-1 e accede alle semifinali di Coppa Italia. All'U-Power Stadium di Monza apre la partita Bonny e raddoppia Diouf nella ripresa. Rete granata firmata da Kulenovic. L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu interviene in conferenza stampa per commentare il match.
Come commenta la prestazione e i giovani?
"Merito loro, sia Cocchi che Kamate gli ho allenati in Primavera e conosco le loro ambizioni. Merito anche di Vecchi e del suo lavoro con l'Under 23. Serve anche la loro spensieratezza".
Cosa pensa della semifinale di Coppa Italia prima del derby?
"Si giocherà, cosa devo dire? Siamo ambiziosi e facciamo di tutto per essere cmpetitivi, non dobbiamo avere l'ossessione di niente, non parlo di Triplete o scudetti. Poi si vedrà. Si va avanti con convinzione.
Cosa pensa di Diouf e dei suoi progressi? Da cosa sono dovuti?
"Il lavoro che ha svolto, quello che sta facendo, può anche migliorare. Ha tanta umiltà e voglia di lavorare, siamo felici di quello che sta facendo. Forse anche io ho sbagliato in alcuni momenti ma siamo contenti".
Hai sempre messo Pio con Lautaro e Thuram con Bonny, c'è un motivo?
"Per me non significa nulla, sono scelte anche in base al periodo. Io preferisco avere giocatori con energia. Non ho una preferenza e tutti possono giocare con tutti, accettano tutti le nostre intenzioni"
Barella e Calhanoglu rientrano quando?
"Loro rientreranno appena dopo il Sassuolo da quello che so io".
