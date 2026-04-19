TMW Inter, col successo del Milan lo Scudetto alla prossima è più complicato. Gli incastri possibili

Il successo del Milan sul Verona rischia di ritardare la festa Scudetto dell'Inter. Per vedere i nerazzurri alzare al cielo il tricolore già alla prossima giornata, infatti, serviranno incastri riguardanti sia Milan che Napoli.

Gli incastri

Il Napoli sarà di scena ancora al Maradona, questa volta contro la Cremonese e giocherà venerdì 24 aprile. Il Milan ospiterà la Juventus il 26 aprile. L'Inter invece sarà ospite del Torino, sempre il 26 aprile. Milan e Napoli oggi sono entrambe a 66, a -12 dai nerazzurri con 5 giornate ancora da giocare e 15 punti da assegnare.

L'Inter sarà campione d'Italia facendo almeno un punto più del Napoli e del Milan alla prossima. Quindi sarà Scudetto matematico con una vittoria nerazzurra, con Napoli e Milan che perdono o pareggiano.

Ma il trionfo potrebbe arrivare anche con un pareggio dell'Inter, nel caso in cui il Napoli dovesse perdere con la Cremonese e il Milan con la Juventus. In caso di stesso risultato anche solo con una delle due invece, tutto sarebbe rimandato alla successiva perché matematica alla mano con 4 partite da giocare e 12 punti in palio, Inter, Napoli e Milan potrebbero ancora arrivare a pari punti e giocarsi così lo spareggio. Ipotesi ai limiti della fantascienza ma comunque potenzialmente possibile.

L'Inter sarà campione alla prossima giornata se...

- Vince, il Napoli non batte la Cremonese e il Milan non batte la Juventus

- Pareggia, il Napoli perde con la Cremonese e il Milan perde con la Juventus