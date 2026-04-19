Milan, Allegri criptico sul futuro: "In grammatica serve un punto, poi si può andare a capo"

"In grammatica quando c'è un punto c'è un punto, poi si può andare anche a capo". Lo ha detto Massimiliano Allegri durante la conferenza stampa post-partita di oggi, parlando del proprio futuro: "Abbiamo cominciato un percorso l'anno scorso di lavoro. Oggi la vittoria era molto importante, oggi era una delle partite più importante del campionato, perché ci avvicina alla Champions anche se la matematica non ci premia. Ci mancano 7 punti. Era importante vincere, c'era tanta pressione perché venivamo dalla partita persa contro l'Udinese. Potevamo fare meglio tecnicamente, ma l'importanza della partita ha fatto sì che abbiamo perso qualche pallone di troppo".

Continuano intanto le voci sulla Nazionale, con la panchina azzurra che aspetta un nuovo inquilino dopo il fallimento dell'era Gattuso e ancora prima di quella Spalletti.