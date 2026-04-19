Carrarese-Pescara 2-2, le pagelle: Insigne onnipresente, Bouah prezioso

Risultato finale: Carrarese-Pescara 2-2

CARRARESE

Bleve 6 - Una bella risposta sul destro incrociato di Valzania. Sui gol incassati è ineccepibile.

Ruggeri 5,5 - Inizia la gara con un ottimo intervento difensivo, salvo poi avere qualche piccolo svarione. Con l'ammonizione rimediata nelle battute finali del primo tempo salterà la prossima sfida. Dal 77' Rouhi 6,5 - Entra e mette un corner morbido per il due a due finale.

Calabrese 5 - Sulle sue tracce ha un giocatore dal tasso tecnico elevato e il gap lo si manifesta. Nella ripresa soffre i movimenti repentini di Insigne.

Illanes 6,5 - Dà solidità al pacchetto difensivo, assumendosi le responsabilità, da capitano nonché da leader.

Bouah 7 - Uno dei più vivaci all'alba della gara con le scorribande iniziali. Decisivo nel colpo di testa del pareggio finale svettando più in alto di tutti.

Parlanti 5,5 - Non la solita dinamicità. Fatica ad assorbire gli inserimenti delle mezz'ali del Pescara, non riuscendo a tempo stesso in quei soliti strappi boxe-to-boxe. Dal 69' Melegoni 6 - Partita senza grossi sussulti, ma comunque sufficiente.

Zuelli 6 - Un paio di conclusioni dalla distanza, imprecisi nonostante lo spazio. Ricopre una buona fetta di campo, prendendosi il mezzo-spazio centrale. Dal 69' Schiavi 6 - Prende la corsia centrale anche se interagisce poco attraverso quelle zone visto il frangente della gara.

Hasa 5,5 - Meno dentro il vivo della manovra. Non riesce a mettere in atto le sue doti tecniche nonostante una buona percussione nel primo tempo in solitaria.

Belloni 6 - Partita di sacrificio e tanta corsa in cui fa da contraltare offensivamente con Letizia, eccezion fatta per il capolavoro di costui.

Distefano 6,5 - Stappa una gara fino a quel momento bloccata con un controllo orientato per infilarsi in mezzo a due difensori e battendo Saio, impreciso. Dal 58' Finotto 6 - Calabro ritorna alla coppia rodata, aggiungendo centimetri ed esperienza per i palloni alti.

Abiuso 5,5 - Una parvenza nell'area piccola nella prima frazione in cui viene murato. Da uno come lui siamo abituati a ben altro. Dal 77' Torregrossa s.v.

Antonio Calabro 6 - Non approfitta del tonfo del Cesena e della vittoria dell'Avellino, ma almeno esce dal campo non inerme, frutto anche del cambio di Rouhi, protagonista nel due a due finale.

PESCARA

Saio 5,5 - Si fa bucare da Distefano con il pallone che gli sfila sotto le braccia. Schiaccia a terra nel finale un colpo di testa che sarebbe potuto essere infimo.

Letizia 7 - Risistema la parità con un gol da cineteca. Prende la mira e fa girare all'incrocio sul palo lontano, dentro una partita sostanziosa al di là della rete. Dal 66' Gravillon 6 - Entra e usa le maniere forti.

Cappellini 5,5 - La diagonale perfetta su Abiuso a schivare il passaggio altro è salvifico, ma non soppesa la passività del primo gol subito.

Bettella 6 - Una gara che si rivela essere più alla portata di quanto fossero le aspettative, mantiene alta la barra dell'attenzione.

Cagnano 6 - Ha tanto spazio all'inizio e lo sfrutta, poi viene bloccato ma in compenso fa fare a Insigne.

Valzania 5,5 - In ombra nella prima frazione. Nella seconda vispo, ma nel momento in cui è richiesto Dal 85' Caligara s.v.

Brugman 6 - A centrocampo la sfida a uomo la vincono gli ospiti, trovando i giusti traccianti malgrado la fatica in diverse ripartenze subite.

Acampora 7 - Porta avanti i suoi con tempismo negli inserimenti dopo aver riempito l'area a più riprese prima di trovare fortuna. Dal 66' Meazzi 6 - Si vede il suo destro stampato sul palo dopo esser sgusciato centralmente. Avrebbe potuto chiudere i conti.

Olzer 6 - Non è al massimo delle condizioni, eppure dà il proprio manforte. Una conclusione audace dalla distanza e supporto alla manovra. Dal 66' Berardi 5,5 - Una mezz'ora scarsa in cui è pressoché avulso.

Insigne 7 - Inventa e si carica sulle spalle il Pescara. Le sorti del Delfino dipenderanno molto da lui, intanto anche quest'oggi due assist nel tabellino.

Di Nardo 5,5 - Un pò macchinoso nello spostarsi nonostante la voglia di iscriversi a referto. Mai una conclusione verso lo specchio, eccezion fatta per la volta in cui è partito da posizione di offside. Dal 85' Russo s.v.

Giorgio Gorgone 6 - Aggiunge un piccolo mattoncino con la recriminazione dei mancati tre punti per questioni di minuti. Il suo Pescara comunque è vivo anche se tanto aggrappato alle giocate di Insigne.