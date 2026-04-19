Serie B, 35ª giornata: Padova-Reggiana va al riposo sul risultato di 0-0
Si chiude il primo tempo di Padova-Reggiana, penultimo match in programma per la 35ª giornata di Serie B. Al 45' il risultato all'Euganeo è ancora di 0-0. Da segnalare il cartellino giallo per Reinhart al 25'. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B - 35ª GIORNATA
Sampdoria-Monza 0-3
5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna
Bari-Venezia 0-2
20' e 45+2' Haps, 52' Adorante
Mantova-Avellino 0-2
63' Missori, 86' Favilli
Modena-Frosinone 1-2
41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)
Spezia-Sudtirol 6-1
8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio
Palermo-Cesena 2-0
9' e 71' Pohjanpalo
Juve Stabia-Catanzaro 1-1
18' Mosti (J), 88' Di Francesco (C)
Carrarese-Pescara 2-2
19' Distefano (C), 35' Letizia (P), 61' Acampora (P), 84' Bouah (C)
In corso
Padova-Reggiana 0-0
Domenica 19 Aprile 2026
Ore 19.30 - Empoli-Virtus Entella