Carrarese, Calabro: "Il Pescara è la squadra che ci ha messo maggiormente in difficoltà"

Antonio Calabro, allenatore della Carrarese, ha parlato al termine della sfida casalinga pareggiata contro gli abruzzesi: “Il Pescara é la squadra che ci ha messo maggiormente in difficoltà. Probabilmente l’unica che ci ha messo veramente in difficoltà in casa nostra. Conferma quello che ha fatto vedere nelle ultime 9 partite da Palermo in poi. Il Pescara è una squadra forte che ha perso punti precedentemente anche immeritatamente.” Oggi è stata una partita dura per entrambe le squadre, difficile anche per la Carrarese, come non succedeva da un po’ di tempo.

Il risultato secondo me è un risultato giusto perché ha visto una partita che andava a “folate” quando l’inerzia era dalla parte nostra potevamo fare gol, lo abbiamo fatto ma potevamo fare anche il secondo nei primi 20′ con il Pescara che ha subito il contraccolpo. Poi quando è venuta fuori la qualità del Pescara, si sono viste delle giocate di un’altra categoria. Ma la Carrraese è stata umile e ha saputo conquistare il pareggio”.