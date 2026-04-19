Palestra ha sempre più corteggiatori. Si muove il Barcellona, pronta l'asta internazionale

Il rendimento e la crescita di Marco Palestra continua ad attrarre gli interessi delle big d'Europa. Il suo campionato al Cagliari è stata una delle sorprese più positive dell'intera Serie A, con la presenza nei playoff per il Mondiale con l'Italia che è stata solo la logica conseguenza.

L'ultima big europea ad essersi messa sulle sue tracce, scrive oggi il Mundo Deportivo, è il Barcellona. Il club blaugrana, si legge, nelle ultime settimane ha inviato osservatori direttamente in Italia per osservarlo dal vivo. E le relazioni sono state più che positive. Di Palestra piace lo spirito offensivo, la duttilità nel poter giocare all'occorrenza su entrambe le corsie laterali e la qualità nell'utilizzare entrambi i piedi per accentrarsi e arrivare alla conclusione.

La concorrenza è foltissima: in Italia Juventus e soprattutto Inter lo hanno messo nel mirino per l'estate. Ma anche in Inghilterra diverse big lo stanno seguendo, dall'Arsenal al Manchester City. Almeno secondo il quotidiano spagnolo. Al Barcellona comunque piace e l'eventuale affondo dipenderà dalle direzioni che prenderanno i vari Kounde e Alejandro Balde al termine della stagione, così come dal possibile riscatto di Cancelo. In più, c'è da capire quale sarà la valutazione che ne farà l'Atalanta proprietaria del suo cartellino, col prezzo destinato a lievitare ulteriormente vista l'asta internazionale che si sta scatenando.