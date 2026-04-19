Serie B, 35ª giornata: Carrarese-Pescara finisce 2-2. Il Delfino continua a lottare
Finisce in parità il match del 'Dei Marmi' fra Carrarese e Pescara. Un 2-2, quello fra i toscani e gli abruzzesi che smuove la classifica di entrambe senza però dare grandi scossoni. Le reti di Distefano e Bouah, per la compagine di Antonio Calabro, assieme a quelli di Letizia e Acampora, per quella di Giorgio Gorgone, permettono ai primi di mantenersi pienamente in corsa per la qualificazione ai playoff promozione, mentre ai secondo di agganciare Spezia e Reggiana (con una gara in meno) a quota 33 punti. Una sola lunghezza in meno del Bari. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B - 35ª GIORNATA
Sampdoria-Monza 0-3
5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna
Bari-Venezia 0-2
20' e 45+2' Haps, 52' Adorante
Mantova-Avellino 0-2
63' Missori, 86' Favilli
Modena-Frosinone 1-2
41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)
Spezia-Sudtirol 6-1
8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio
Palermo-Cesena 2-0
9' e 71' Pohjanpalo
Juve Stabia-Catanzaro 1-1
18' Mosti (J), 88' Di Francesco (C)
Carrarese-Pescara 2-2
19' Distefano (C), 35' Letizia (P), 61' Acampora (P), 84' Bouah (C)
Domenica 19 Aprile 2026
Ore 17.15 - Padova-Reggiana
Ore 19.30 - Empoli-Virtus Entella
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 75*
Monza 72*
Frosinone 72*
Palermo 68*
Catanzaro 56*
Modena 52
Juve Stabia 49*
Cesena 44*
Carrarese 43*
Avellino 43*
Mantova 40
Sudtirol 40
Sampdoria 40*
Padova 37
Empoli 36
Virtus Entella 35
Bari 34
Pescara 33*
Spezia 33*
Reggiana 33
* una gara in più