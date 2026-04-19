Serie B, 35ª giornata: Carrarese-Pescara finisce 2-2. Il Delfino continua a lottare

Finisce in parità il match del 'Dei Marmi' fra Carrarese e Pescara. Un 2-2, quello fra i toscani e gli abruzzesi che smuove la classifica di entrambe senza però dare grandi scossoni. Le reti di Distefano e Bouah, per la compagine di Antonio Calabro, assieme a quelli di Letizia e Acampora, per quella di Giorgio Gorgone, permettono ai primi di mantenersi pienamente in corsa per la qualificazione ai playoff promozione, mentre ai secondo di agganciare Spezia e Reggiana (con una gara in meno) a quota 33 punti. Una sola lunghezza in meno del Bari. Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE B - 35ª GIORNATA

Sampdoria-Monza 0-3

5' Cutrone, 13' Caso, 85' Petagna

Bari-Venezia 0-2

20' e 45+2' Haps, 52' Adorante

Mantova-Avellino 0-2

63' Missori, 86' Favilli

Modena-Frosinone 1-2

41' Massolin (M), 52' e 60' Ghedjemis (F)

Spezia-Sudtirol 6-1

8' rig. Valoti (Sp), 20' Pecorino (Su), 25' Di Serio (Sp), 34' Beruatto, 70' Lapadula, 73' Sernicola, 82' Aurelio

Palermo-Cesena 2-0

9' e 71' Pohjanpalo

Juve Stabia-Catanzaro 1-1

18' Mosti (J), 88' Di Francesco (C)

Carrarese-Pescara 2-2

19' Distefano (C), 35' Letizia (P), 61' Acampora (P), 84' Bouah (C)

Domenica 19 Aprile 2026

Ore 17.15 - Padova-Reggiana

Ore 19.30 - Empoli-Virtus Entella

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 75*

Monza 72*

Frosinone 72*

Palermo 68*

Catanzaro 56*

Modena 52

Juve Stabia 49*

Cesena 44*

Carrarese 43*

Avellino 43*

Mantova 40

Sudtirol 40

Sampdoria 40*

Padova 37

Empoli 36

Virtus Entella 35

Bari 34

Pescara 33*

Spezia 33*

Reggiana 33

* una gara in più