Cesena, brutte notizie per Klinsmann: il portiere resta in ospedale. La stagione è finita

Le condizioni di salute del portiere del Cesena Jonathan Klinsmann sono più gravi del previsto tanto che la sua stagione sarebbe terminata anzitempo. Nella giornata di ieri infatti il numero uno romagnolo è stato costretto al ricovero presso gli ospedali Riuniti Villa Sofia di Palermo dopo una ginocchiata alla testa in uno scontro di gioco contro il centrocampista rosanero Filippo Ranocchia. Uno scontro che aveva portato all'applicazione di sette punti di sutura e all'immobilizzazione del collo per il violento 'colpo della strega' subito.

Come riporta l'edizione on line del Corriere Romagna i sanitari dell'ospedale palermitano hanno valutato le condizioni dello statunitense e deciso di tenerlo ricoverato per farlo visitare da altri specialisti con in serata possibili nuovi aggiornamenti sulla sua situazione clinica. La stagione di Klinsmann con il Cesena sembra però essere terminata al Barbera sabato pomeriggio con anche il Mondiale casalingo con la maglia a stelle e strisce che potrebbe essere a rischio.

In questa stagione Klinsmann ha disputato 36 gare tenendo la propria porta inviolata in sei occasioni e subendo 52 reti.