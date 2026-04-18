L'Italia in Danimarca per dare continuità e tenere aperta la corsa al Mondiale 2027

La Nazionale Femminile affronta oggi pomeriggio la Danimarca capolista con l'obiettivo di agganciarla in un Girone estremamente equilibrato

Dopo la larga vittoria in casa della Serbia, l'Italia Femminile torna in campo per una trasferta che può rivelarsi determinante nella corsa al Mondiale di Brasile 2027. La squadra di Andrea Soncin infatti farà visita a una Danimarca (ore 15, diretta su Rai 2) che attualmente è in vetta alla classifica dopo aver battuto in trasferta la Svezia nello scorso turno, un risultato che sommato agli altri ha reso la classifica molto corta e alla ricerca di una vera e propria padrona: se le biancorosse infatti guidano con sette punti alle loro spalle ci sono Azzurre e gialloblù a quota quattro e dopo questo turno potrebbe anche presentarsi una situazione con tre squadre a pari punti pronte a giocarsi l'unico pass diretto per la competizione del prossimo anno.

Ne è consapevole il ct Soncin che ieri in conferenza stampa ha parlato così: ““La pressione c’è così come un profondo senso di responsabilità, che dobbiamo avere sempre quando indossiamo questa maglia. In un girone così corto le gerarchie cambiano di partita in partita. Siamo qui per cambiarle ancora di più, abbiamo l’opportunità di rimettere tutto in gioco fino all’ultimo secondo dell’ultima sfida”. Parole a cui ha fatto eco anche la centrale Cecilia Salvai: “Sappiamo di giocarci tanto e dovremo essere brave a vivere la pressione in modo positivo. Sarà importante focalizzarci solo su ciò che facciamo in campo, pensando esclusivamente alle avversarie senza farci condizionare dai fattori che non possiamo governare”.

L'Italia, che con i sei gol rifilati alla Serbia ha la migliore differenza reti del girone, deve cercare di dare continuità e conquistare un successo che la proietterebbe più vicina al traguardo, anche per rifarsi da quel amaro pareggio casalingo contro le danesi che – sommato alla sconfitta all'esordio con la Svezia – aveva messo in salita fin da subito la corsa al Mondiale.

Calendario, risultati e classifica del Gruppo 1 (Lega A)

1ª giornata: Danimarca-Serbia 3-1, ITALIA-Svezia 0-1

2ª giornata: Serbia-Svezia 0-0, ITALIA-Danimarca 1-1

3ª giornata: Serbia-ITALIA 0-6, Svezia-Danimarca 1-2

Classifica: Danimarca 7 punti, Svezia e Italia 4, Serbia 1

4ª giornata (18 aprile): Danimarca-ITALIA, Svezia-Serbia

5ª giornata (5 giugno): Danimarca-Svezia, ITALIA-Serbia

6ª giornata (9 giugno): Serbia-Danimarca, Svezia-ITALIA

Classifica: Danimarca 7, Svezia 4, Italia 4, Serbia 1