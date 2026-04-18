Danimarca-Italia, le formazioni ufficiali: c'è Cantore con Girelli. Dragoni in mezzo al campo
Il ct dell'Italia Femminile Andrea Soncin schiera tutte le 'statunitensi' a disposizione: in avanti sarà Cantore a fare coppia con Girelli con Dragoni che scala a centrocampo al posto di Greggi al fianco delle confermate Giugliano e Cantore. Sugli esterni confermata Oliviero a sinistra con Di Gugliemo a destra. Confermata anche la linea a tre difensiva con Soffia ancora preferita a Linari.
La Danimarca si copre rispetto alla vittoria contro la Svezia con la napoletana Floe al fianco di Harder e l'inserimento in mezzo al campo di Thomsen al posto dell'attaccante della Juventus Vangsgaard. Cambio anche a sinistra dove Holmgaard prende il posto di Svava, mentre in difesa Boye Sorensen prende il posto della viola Faerge al centro della linea a tre.
Danimarca (3-5-2): Thisgaard; Ballisager, Boye Sorensen, Sandbech; Thogersen, Thomsen, Geji, Kuhl, Holmgaard; Floe, Harder. A disposizione: Christensen, Ostergaard, Thirge, Faerge, Sanving, Bredgaard, Vangsgaard, Holdt, Hasbo, Walter, Kramer, Svava. CT Jakob Michelsen
Italia (3-5-2): Giuliani; Lenzini, Salvai, Soffia; Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Dragoni, Oliviero; Girelli, Cantore. A disposizione: Baldi, Gilardi, Bergamaschi, Galli, Linari, Glionna, Piemonte, Bonfantini, Beccari, Schatzer, Greggi, Cambiaghi. CT Andrea Soncin