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Serie C, 37ª giornata: Pro Patria e Virtus Verona in Serie D. I risultati finali

Serie C, 37ª giornata: Pro Patria e Virtus Verona in Serie D. I risultati finaliTUTTO mercato WEB
Luca Bargellini
Oggi alle 16:35Serie C
Luca Bargellini

Pro Patria e Virtus Verona retrocedono in Serie D. Sono questi i due verdetti di giornata al termine dei match della 35ª giornata del Girone A di Serie C. Bustocchi e rossoblù salutano il professionismo a seguito, rispettivamente, del ko interno contro l'Arzignano e il pareggio contro l'Alcione Milano. Nessun playout, dunque, verrà disputato per la regola del divario superiore agli otto punti fra le squadre in tale perimetro: questo significa che Pergolettese e Dolomiti Bellunesi sono salve.

SERIE C - 37ª GIORNATA
AlbinoLeffe-Triestina 3-0
61' e 72' De Paoli, 89' Ambrosini
Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 2-0
37' Marras, 76' Mercati
Giana Erminio-Inter U23 2-0
33' Samele, 90+4' Galeandro
Vicenza-Pergolettese 0-0
Lecco-Lumezzane 2-2 (iniziata con 30' di ritardo alle 15 per avverse condizioni meteo)
26' e 45+5' Konate (Le), 36' Iori (Lu), 47' Ghillani (Lu)
Novara-Cittadella 0-1
34' Pavan
Pro Patria-Arzignano Valchiampo 2-3
28' e 69' Nanni (A), 64' Renelus (P), 90+2' Lanzi (A), 90+6' Orfei (P)
Pro Vercelli-Ospitaletto 1-0
58' Satriano
Trento-Renate 3-3
2' Chinetti (T), 58' Anelli (R), 65' Karlsson (R), 73' Capone (T), 75' Cali (R), 80' Benedetti (T)
Virtus Verona-Alcione Milano 1-1
1' Patane (V), 46' Morselli (A)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 86, Union Brescia 66, Lecco 63*, Trento 62, Renate 61, Cittadella 59, Lumezzane 52*, Alcione Milano 52, AlbinoLeffe 50, Arzignano Valchiampo 50, Giana Erminio 49, Inter U23 48, Pro Vercelli 46, Ospitaletto 45, Novara 44, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 38, Virtus Verona 25, Pro Patria 23, Triestina 12

N.B.
* gara ancora in corso
Vicenza promosso in Serie B; Virtus Verona, Pro Patria e Triestina retrocessa in Serie D

Girone B
Ascoli-Guidonia Montecelio 1-0
59' Milanese
Bra-Ternana 1-2
40' Pettinari (T), 45+3' Sinani (B), 90+1' Aramu
Carpi-Forlì 0-1
19' Trombetta
Perugia-Campobasso 0-1
34' Gargiulo
Pianese-Juventus Next Gen 0-0
Pineto-Arezzo 1-4
31' Ionita (A), 64' Arena (A), 82' El Haddad (P), 90+4' Pattarello (A), 90+7' Tavernelli (A)
Ravenna-Vis Pesaro 1-0
90+5' Dimarco
Sambenedettese-Pontedera 2-1
19' Eusepi (S), 45+8' Candellori (S), 86'Mbambi (P)
Torres-Gubbio 0-0

Riposa: Livorno

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 77, Ascoli 77, Ravenna 73*, Campobasso 56, Juventus Next Gen 52, Pineto 50, Ternana 48, Pianese 47, Vis Pesaro 46, Gubbio 45, Livorno 40, Forlì 39, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Torres 36, Sambenedettese 34, Bra 31, Pontedera 20

N.B.
* una gara in più
Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva; Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva
Pontedera aritmeticamente retrocesso in Serie D

Girone C
Ore 20:30 - Audace Cerignola-Team Altamura
Ore 20:30 - Casarano-Crotone
Ore 20:30 - Catania-Potenza
Ore 20:30 - Cosenza-Trapani
Ore 20:30 - Giugliano-Benevento
Ore 20:30 - Latina-Casertana
Ore 20:30 - Monopoli-Foggia
Ore 20:30 - Salernitana-Picerno
Ore 20:30 - Siracusa-Cavese
Ore 20:30 - Sorrento-Atalanta U23

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Casertana 65, Salernitana 63, Cosenza 63, Crotone 58, Casarano 53, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Potenza 47, Team Altamura 44, Atalanta U23 43, Cavese 40, Picerno 39, Sorrento 37, Latina 36, Giugliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23

N.B.
Benevento promosso in Serie B.
Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva

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