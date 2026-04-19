Serie C, 37ª giornata: Pro Patria e Virtus Verona in Serie D. I risultati finali

Pro Patria e Virtus Verona retrocedono in Serie D. Sono questi i due verdetti di giornata al termine dei match della 35ª giornata del Girone A di Serie C. Bustocchi e rossoblù salutano il professionismo a seguito, rispettivamente, del ko interno contro l'Arzignano e il pareggio contro l'Alcione Milano. Nessun playout, dunque, verrà disputato per la regola del divario superiore agli otto punti fra le squadre in tale perimetro: questo significa che Pergolettese e Dolomiti Bellunesi sono salve.

SERIE C - 37ª GIORNATA

AlbinoLeffe-Triestina 3-0

61' e 72' De Paoli, 89' Ambrosini

Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 2-0

37' Marras, 76' Mercati

Giana Erminio-Inter U23 2-0

33' Samele, 90+4' Galeandro

Vicenza-Pergolettese 0-0

Lecco-Lumezzane 2-2 (iniziata con 30' di ritardo alle 15 per avverse condizioni meteo)

26' e 45+5' Konate (Le), 36' Iori (Lu), 47' Ghillani (Lu)

Novara-Cittadella 0-1

34' Pavan

Pro Patria-Arzignano Valchiampo 2-3

28' e 69' Nanni (A), 64' Renelus (P), 90+2' Lanzi (A), 90+6' Orfei (P)

Pro Vercelli-Ospitaletto 1-0

58' Satriano

Trento-Renate 3-3

2' Chinetti (T), 58' Anelli (R), 65' Karlsson (R), 73' Capone (T), 75' Cali (R), 80' Benedetti (T)

Virtus Verona-Alcione Milano 1-1

1' Patane (V), 46' Morselli (A)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 86, Union Brescia 66, Lecco 63*, Trento 62, Renate 61, Cittadella 59, Lumezzane 52*, Alcione Milano 52, AlbinoLeffe 50, Arzignano Valchiampo 50, Giana Erminio 49, Inter U23 48, Pro Vercelli 46, Ospitaletto 45, Novara 44, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 38, Virtus Verona 25, Pro Patria 23, Triestina 12

N.B.

* gara ancora in corso

Vicenza promosso in Serie B; Virtus Verona, Pro Patria e Triestina retrocessa in Serie D

Girone B

Ascoli-Guidonia Montecelio 1-0

59' Milanese

Bra-Ternana 1-2

40' Pettinari (T), 45+3' Sinani (B), 90+1' Aramu

Carpi-Forlì 0-1

19' Trombetta

Perugia-Campobasso 0-1

34' Gargiulo

Pianese-Juventus Next Gen 0-0

Pineto-Arezzo 1-4

31' Ionita (A), 64' Arena (A), 82' El Haddad (P), 90+4' Pattarello (A), 90+7' Tavernelli (A)

Ravenna-Vis Pesaro 1-0

90+5' Dimarco

Sambenedettese-Pontedera 2-1

19' Eusepi (S), 45+8' Candellori (S), 86'Mbambi (P)

Torres-Gubbio 0-0

Riposa: Livorno

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE B - Arezzo 77, Ascoli 77, Ravenna 73*, Campobasso 56, Juventus Next Gen 52, Pineto 50, Ternana 48, Pianese 47, Vis Pesaro 46, Gubbio 45, Livorno 40, Forlì 39, Guidonia Montecelio 38, Carpi 37, Perugia 37, Torres 36, Sambenedettese 34, Bra 31, Pontedera 20

N.B.

* una gara in più

Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva; Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva

Pontedera aritmeticamente retrocesso in Serie D

Girone C

Ore 20:30 - Audace Cerignola-Team Altamura

Ore 20:30 - Casarano-Crotone

Ore 20:30 - Catania-Potenza

Ore 20:30 - Cosenza-Trapani

Ore 20:30 - Giugliano-Benevento

Ore 20:30 - Latina-Casertana

Ore 20:30 - Monopoli-Foggia

Ore 20:30 - Salernitana-Picerno

Ore 20:30 - Siracusa-Cavese

Ore 20:30 - Sorrento-Atalanta U23

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE C - Benevento 80, Catania 68, Casertana 65, Salernitana 63, Cosenza 63, Crotone 58, Casarano 53, Monopoli 52, Audace Cerignola 52, Potenza 47, Team Altamura 44, Atalanta U23 43, Cavese 40, Picerno 39, Sorrento 37, Latina 36, Giugliano 35, Foggia 27, Siracusa 24, Trapani 23

N.B.

Benevento promosso in Serie B.

Trapani penalizzato di 25 punti dalla Giustizia Sportiva; Siracusa penalizzato di 11 punti dalla Giustizia Sportiva