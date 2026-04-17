TMW Radio Bastoni, cosa deve fare l'Inter col difensore? Il commento degli ospiti

L'Inter sul mercato è a un bivio. Si parla sempre di più di una possibile cessione di uno sei suoi pezzi pregiati, Alessandro Bastoni. Ma cosa dovrebbe fare il club? Ecco cosa dicono gli ospiti di TMW Radio.

Daniele Garbo: "Secondo me Bastoni andrà via e lascerà l’Italia. È la cosa migliore per lui, è inaccettabile che uno che ha sì sbagliato, ma venga bersagliato come lui in ogni stadio. È meglio per lui andare a giocare in un campionato migliore del nostro e l’Inter guadagnerà dei soldi".

Stefano Impallomeni: "L’Inter perderebbe tanto, ma credo che si possa arrivare a una cessione. In questo momento è frastornato, due errori come quello con Kalulu e in Bosnia sono due macigni pesanti. Non sarei sorpreso di vederlo altrove e credo che l’estero sia la soluzione migliore per lui".

Alberto Di Chiara: "Credo che la strada sia quella della cessione. In questo momento è stato preso come capro espiatorio, penso che abbia la possibilità di fare esperienze altrove e credo sia meglio per la sua carriera fare esperienze fuori. Ci sarà un summit tra la società e Bastoni e si deciderà cosa fare".

Massimo Orlando: "È ancora un gran bel giocatore. Certamente non è facile uscire da queste situazioni in Italia e molto probabilmente anche il prossimo anno alcune partite saranno difficili da affrontare, ma ora dovrà essere lui a buttarsi tutto alle spalle. Io comunque se fossi l'Inter lo terrei".

Simone Braglia: "Per me deve rimanere e qui mi appello alla bravura di Chivu. È l'allenatore che ha fatto ritrovare autostima alla squadra e per questo se fossi in Bastoni rimarrei".

Paolo De Paola: "No, non me ne priverei perché lo ritengo ancora un giocatore valido. Se supera questo problema psicologico può tornare centrale. Ha fatto una cavolata ma ora deve metabolizzarlo e da uomo deve reagire".