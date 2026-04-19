Serie C, 37ª giornata: Lecco-Lumezzane finisce 2-2. Valgobbini ai playoff

Si è chiuso anche il match fra Lecco e Lumezzane iniziato con 30' di ritardo rispetto alle altre sfide valide per la 37ª giornata del Girone A di Serie C a causa di un nubifragio che ha colpito la zona dove è collocato il 'Rigamonti - Ceppi'. Al triplice fischio il risultato finale è di 2-2 con i padroni di casa che grazie alla doppietta di Konate mantengono la terza posizione in classifica, mentre i bresciani guadagnano un punto sull'Alcione Milano fermato sull'1-1 dalla Virtus Verona. Di seguito il riepilogo del turno per il Girone A:

SERIE C - 37ª GIORNATA

AlbinoLeffe-Triestina 3-0

61' e 72' De Paoli, 89' Ambrosini

Union Brescia-Dolomiti Bellunesi 2-0

37' Marras, 76' Mercati

Giana Erminio-Inter U23 2-0

33' Samele, 90+4' Galeandro

Vicenza-Pergolettese 0-0

Lecco-Lumezzane 2-2

26' e 45+5' Konate (Le), 36' Iori (Lu), 47' Ghillani (Lu)

Novara-Cittadella 0-1

34' Pavan

Pro Patria-Arzignano Valchiampo 2-3

28' e 69' Nanni (A), 64' Renelus (P), 90+2' Lanzi (A), 90+6' Orfei (P)

Pro Vercelli-Ospitaletto 1-0

58' Satriano

Trento-Renate 3-3

2' Chinetti (T), 58' Anelli (R), 65' Karlsson (R), 73' Capone (T), 75' Cali (R), 80' Benedetti (T)

Virtus Verona-Alcione Milano 1-1

1' Patane (V), 46' Morselli (A)

CLASSIFICA SERIE C, GIRONE A - Vicenza 86, Union Brescia 66, Lecco 64, Trento 62, Renate 61, Cittadella 59, Lumezzane 53, Alcione Milano 52, AlbinoLeffe 50, Arzignano Valchiampo 50, Giana Erminio 49, Inter U23 48, Pro Vercelli 46, Ospitaletto 45, Novara 44, Dolomiti Bellunesi 39, Pergolettese 38, Virtus Verona 25, Pro Patria 23, Triestina 12

N.B.

Vicenza promosso in Serie B; Virtus Verona, Pro Patria e Triestina retrocessa in Serie D