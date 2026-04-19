Pescara, Gorgone: "Il campo in erba sintetica ha contribuito a condizionare il nostro gioco"
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Giorgio Gorgone, allenatore del Pescara, ha parlato al termine della gara pareggiata a Carrara. Di seguito le sue parole: "Siamo partiti un po’ macchinosi, probabilmente anche il campo in erba sintetica ha contribuito a condizionare il nostro gioco”. Peccato perché potevamo andare sul 3 a 1. Il palo colpito da Meazzi è stata una grandissima opportunità e subito dopo la sfera mandata alta da Lorenzo. Poi abbiamo avuto anche qualche altra opportunità non sfruttata. Poi la carrarese ci ha messo in difficoltà prendendo un po’ campo”.
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