Muharemovic non pensa al mercato: "Rifarei 100 volte la scelta del Sassuolo"

"Sono contento che quest'anno sta andando così e spero di continuare così. Per ogni carriera c'è un motivo quando qualcuno non ti voleva vedere su in Serie A, ho fatto questo step con il Sassuolo e lo farei 100 volte. Sono contento di aver scelto la strada giusta con il Sassuolo e sono concentrato su finire": così in conferenza stampa il difensore neroverde, Tarik Muharemovic, ha parlato del suo percorso di crescita.

Parole consapevoli dunque da parte di un ragazzo che negli ultimi mesi è stato accostato a tante squadre di primo livello. Fra le quali anche la Juventus, squadra nella quale è arrivato fra i 'grandi'.

Simpatiche parole poi in merito alle tante uscite del portiere Muric: "Dal punto di vista di un difensore centrale, avere un portiere che esce così tanto e che riesce a risolvere così tante situazioni lontano dalla porta è un grande aiuto. Con un portiere come Muric ci capita di prendere qualche botta in più anche giocando con lui, è vero, ma lui ci dà tantissimo con le sue uscite. Qualche volta ci salva letteralmente. E devo fargli solo i complimenti, perché sta facendo un campionato davvero incredibile. Spero che continui così e che lasci stare tutto il resto".