TMW Speranze azzurre e rinnovo lontano: Spinazzola può lasciare il Napoli. Juve alla finestra

Tra i giocatori che in questi giorni inseguono la qualificazione ai Mondiali 2026 c’è Leonardo Spinazzola. Il laterale classe ’93, grande protagonista agli Europei del 2021, ha dimenticato le incertezze fisiche degli ultimi anni ed è tornato a livelli altissimi, nel Napoli di Antonio Conte. Sufficienti a togliere ogni dubbio a Gennaro Gattuso sulla possibilità di convocarlo, ma non a spingere il club di Aurelio De Laurentiis ad accelerare sul rinnovo.

La trattativa procede, ma a rilento. Spinazzola non pare aver fretta di lasciare Napoli, e il tema non sembra nemmeno economico, anche se il suo stipendio (3,3 milioni di euro a stagione) non è uno dei più bassi in rosa. La questione è di durata: il laterale umbro vorrebbe un nuovo accordo biennale, ma il Napoli per ora non si è spinto oltre una proposta di rinnovo annuale. Non tutto è perduto: spiragli ve ne sono, proprio perché il giocatore a Napoli sta bene. Ma nel frattempo c’è chi bussa.

La Juventus, infatti, ha preso informazioni. I bianconeri potrebbero proporre quell’accordo biennale che vorrebbe Spinazzola. Quello a Torino sarebbe un ritorno, dato che il giocatore è cresciuto in bianconero e poi ne ha vestito la maglia anche nella stagione 2018-2019. Le liste, per la cronaca, non c’entrano nulla: avendo giocato alla Juve, a livello giovanile, solo dal 2010 al 2012, Spinazzola non rientra tra i calciatori formati nel vivaio del club. È anche per questo che, a Napoli, c’è chi è convinto che l’interessamento bianconero possa essere una mossa per mettere pressione alla dirigenza.