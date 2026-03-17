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Udinese, ostacolo Genoa. Il Messaggero Veneto: "Un’altra bestia nera"

Udinese, ostacolo Genoa. Il Messaggero Veneto: "Un’altra bestia nera"TUTTO mercato WEB
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Oggi alle 07:58Rassegna stampa
Laerte Salvini

L’Udinese si prepara all’ultimo impegno prima della sosta con più di un’incognita, tra problemi di formazione e precedenti poco favorevoli. Il Messaggero Veneto evidenzia come la squadra di Kosta Runjaic arrivi alla sfida con il Genoa in una situazione delicata, soprattutto per le assenze in difesa e sulle corsie esterne.

Il dato che preoccupa riguarda però anche i precedenti: per il tecnico tedesco il Genoa rappresenta una vera "bestia nera", considerando le sconfitte nei confronti diretti, un trend simile a quello già visto contro la Juventus. Un fattore che si aggiunge alle difficoltà tecniche e mentali del momento.

Le cause del rendimento altalenante sono diverse: dagli infortuni che hanno indebolito il reparto arretrato fino alle caratteristiche degli avversari, spesso più intensi e aggressivi. Squadre come Sassuolo e Bologna hanno messo in difficoltà i friulani proprio su questo piano, così come un Genoa capace di alzare ritmo e pressione, soprattutto a Marassi.

In questo contesto, diventa fondamentale ritrovare solidità difensiva e gestire le rotazioni, anche alla luce delle condizioni non ottimali di alcuni elementi. Il recupero di Oumar Solet può rappresentare una soluzione importante, anche se lo staff valuta con cautela il suo impiego. La sfida contro il Genoa diventa così un banco di prova significativo: tra numeri negativi e problemi di organico, l’Udinese cerca risposte per chiudere al meglio prima della sosta.

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