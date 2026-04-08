Inter contro la storia: nella Serie A a 20 squadre solo 2 volte non ha vinto la miglior difesa

L'Inter sta attualmente guidando la classifica di Serie A con 7 punti di vantaggio sul Napoli secondo a 7 giornate dal termine della Serie A. La novità rispetto agli ultimi anni è che la capolista non ha la miglior difesa del campionato, dato che gli uomini di Cristian Chivu hanno incassato 26 gol, mentre il Como si è fermato a 22 e il Milan 24. Il paradosso è che anche i partenopei ne hanno subiti 30, quindi lo scudetto potrebbe essere vinto in un modo diverso.

In Italia, ormai da diverso tempo, chi riesce a difendersi meglio, vince il campionato. Lo dicono i numeri, lo dicono le statistiche, tant'è vero che, da quando esiste la Serie A a 20 squadre, soltanto 2 volte non ha trionfato chi non ha preso meno gol di tutti: la prima nel 2006-2007, con l'Inter capolista che ne ha incassati 34 e la Lazio e il Milan, rispettivamente terza e quarto, che hanno chiuso a 33. La più recente invece è accaduta nel 2019-2020, con la Juventus di Sarri che ha subito 43 gol contro i 36 dell'Inter seconda e i 42 della Lazio quarta. Il tutto senza contare lo scudetto vinto a tavolino dai nerazzurri nel 2005-2006.

Per tirare le somme è ovviamente ancora presto perché mancano 7 sfide, ma il dato è curioso. Chivu in ogni caso non è preoccupato perché ha segnato 71 volte, ben 17 in più della Juventus seconda in questa classifica.