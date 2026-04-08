Arbitri 32^ giornata Serie A 25/26: statistiche in campionato
Designati gli arbitri che saranno impegnati nei match validi per la 32esima giornata della Serie A 2025-2026.
Roma-Pisa, Feliciani Ermanno
Atalanta-Juventus, Maresca Fabio
Cagliari-Cremonese, Doveri Daniele
Milan-Udinese, Marchetti Matteo
Torino-Verona, Bonacina Kevin
Bologna-Lecce, Colombo Andrea
Como-Inter, Massa Davide
Genoa-Sassuolo, Rapuano Antonio
Parma-Napoli, Di Bello Marco
Fiorentina-Lazio, Fabbri Michael
Di seguito i fischietti di ogni singolo match, le presenze e le annate maturate nel massimo campionato italiano, in attesa di aggiornare le statistiche con i numeri di questo torneo.
Arbitri di CAN (presenze in Serie A - stagioni in Serie A - statistiche nel campionato 2025-2026)
Abisso Rosario** (123 – 12; 3 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Allegretta Claudio Giuseppe (0 – 0)
Arena Alberto Ruben (11 – 2; 3 vittorie squadre casa – 6 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Ayroldi Giovanni (59 – 7; 2 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Bonacina Kevin (12 – 2; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 4 vittorie squadre trasferta)
Calzavara Andrea (1 – 1; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Chiffi Daniele* (127 – 14; 4 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Collu Giuseppe (21 – 3; 5 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Colombo Andrea (60 – 5; 3 vittorie squadre casa – 5 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
Crezzini Valerio (8 – 2; 4 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Di Bello Marco* (188 – 15; 5 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Di Marco Davide (6 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Dionisi Federico** (36 – 7; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Doveri Daniele** (260 – 17; 3 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 8 vittorie squadre trasferta)
Fabbri Michael (164 – 14; 6 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Feliciani Ermanno (40 – 4; 6 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 5 vittorie squadre trasferta)
Ferrieri Caputi Maria Sole (14 – 4; 0 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Fourneau Francesco (62 – 9; 5 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Galipò Simone (0 – 0)
Guida Marco* (225 – 17; 6 vittorie squadre casa – 4 pareggi – 5 vittorie squadre trasferta)
La Penna Federico (98 – 12; 8 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Manganiello Gianluca (119 – 13; 3 vittorie squadre casa – 2 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Marcenaro Matteo (46 – 5; 10 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Marchetti Matteo** (56 – 6; 2 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 6 vittorie squadre trasferta)
Maresca Fabio (145 – 13; 3 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Mariani Maurizio (182 – 14; 6 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
Marinelli Livio (70 – 9; 4 vittorie squadre casa – 0 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Massa Davide (237 – 16; 3 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 8 vittorie squadre trasferta)
Massimi Luca (38 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Mucera Giuseppe (2 – 1; 1 vittoria squadre di casa – 0 pareggi – 1 vittoria squadre trasferta)
Pairetto Luca (144 – 13; 4 vittorie squadre casa – 3 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Perenzoni Daniele (5 – 3; 1 vittoria squadre casa – 0 pareggi – 0 vittorie squadre trasferta)
Perri Mario (0 – 0)
Pezzuto Ivano (22 – 8; 0 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Piccinini Marco (85 – 9; 1 vittoria squadre casa – 2 pareggi – 3 vittorie squadre trasferta)
Rapuano Antonio (63 – 7; 1 vittoria squadre casa – 3 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Sacchi Juan Luca* (77 – 10; 6 vittorie squadre casa – 1 pareggio – 3 vittorie squadre trasferta)
Sozza Simone (75 – 7; 6 vittorie squadre casa – 6 pareggi – 2 vittorie squadre trasferta)
Tremolada Paride (10 – 3; 1 vittoria squadre casa – 1 pareggio – 0 vittorie squadre trasferta)
Turrini Niccolò (0 – 0)
Zanotti Andrea (0 – 0)
Zufferli Luca (37 – 4; 4 vittorie squadre casa – 5 pareggi – 4 vittorie squadre trasferta)
* A Chiffi, Di Bello, Guida e Sacchi conteggiata la presenza per subentri a match in corso in sostituzione dell’arbitro originariamente designato nelle stagioni passate.
** Per Abisso, Dionisi, Doveri e Marchetti conteggiata la presenza anche se sostituiti a match in corso.
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