Inter, de Vrij al 45': "Ci stiamo divertendo tanto, ma non dobbiamo abbassare il ritmo"

Stefan de Vrij, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del primo tempo con la Cremonese: "Ci divertiamo tanto, soprattutto quando giochiamo bene però siamo solo a metà dell'opera. Non dobbiamo abbassare il ritmo, ma cercare di fare altri gol".
Editoriale di Luca Calamai Con Lautaro e due gioiellini come Bonny e Pio l’Inter ha i gol scudetto. Sarri e la Lazio che non decolla, Fabregas supera l’esame Dea. Chissà se il mondo Juve rimpiange il corto muso di Allegri
