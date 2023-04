Inter, De Vrij non verrà rischiato contro il Benfica: difesa con Darmian, Acerbi e Bastoni

Non preoccupano le condizioni di Stefan de Vrij in casa Inter. L'olandese, sostituito all'intervallo del match con il Monza per un problema alla caviglia, ha svolto lavoro differenziato per una parte della seduta odierna ad Appiano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, da parte dello staff interista non c'è alcuna volontà di forzare il suo rientro: la difesa contro il Benfica sarà composta da Darmian, Acerbi e Bastoni. Assente certo, invece, Milan Skriniar, ancora alle prese con la nevrite che l'ha costretto ai box nelle ultime settimane.