Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Sommer sotto tiro, ma per Chivu è molto difficile cambiare. Aspettando il mercato

Sommer sotto tiro, ma per Chivu è molto difficile cambiare. Aspettando il mercatoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 17:08Serie A
Ivan Cardia

Un’incertezza, più che una papera. Peccato che sia arrivata sull’unico tiro in porta del Milan, e che sulla ribattuta l’Inter abbia incassato il gol della sconfitta nel derby. Di conseguenza, Yann Sommer è finito di nuovo nel mirino della critica. Non la prima volta, in questa stagione: la serataccia con la Juventus era già costata al portiere svizzero invettive social e inviti a Cristian Chivu affinché lo spedisse in panchina. Il tecnico romeno, con una prova di leadership disarmante, spiegò che non lo avrebbe fatto solo perché glielo chiedeva il tribunale popolare, e Yann rispose con una prova sontuosa nel successivo impegno di Champions. Gli errori, però, si sono poi ripetuti: con il Napoli altra gara storta, e pure a Verona - dove l’Inter ha comunque vinto - non è stato irreprensibile. Tre indizi sembrano una prova.

Ora per Chivu è difficile cambiare. Nell’immediato, non dovrebbe accadere: a Madrid con l’Atlético, seguendo il fil rouge dell’allenatore romeno, c’è da attendersi che tra i pali ci sarà ancora Sommer. A Pisa, però, potrebbe arrivare anche il turno di Josep Martinez. Condizionale d’obbligo: il portiere spagnolo va regolarmente in panchina da diverse settimane, ma su di lui pendono gli eventi extra campo. Non solo e non tanto a livello giudiziario: c’è un’indagine in corso sull’incidente che ha portato alla morte dell’81enne Paolo Saibene, se ci sono responsabilità dello spagnolo saranno accertate, ma è innocente fino a prova contraria e peraltro la dinamica sembra anche confortare questa tesi. Il grande dubbio riguarda la serenità di un ragazzo che ha vissuto una tragedia del genere, e cosa può comportare il ritorno in campo. Anche se vanno dette alcune cose: prima o poi accadrà, sin da subito Martinez ha cercato il ritorno alla normalità, è stato pagato come un titolare (13 milioni) e quando chiamato in causa ha spesso offerto buone prestazioni. Insomma, è uno da recuperare.

Tra gennaio o più probabilmente giugno, si aprirà poi una questione legata al mercato. Al netto del suo valore, Martinez non è riuscito a imporsi come titolare: ha tempo per farlo, ma è complicato per tante ragioni. E la dirigenza nerazzurra sta scandagliando il mercato: il nome più credibile e gradito resta quello di Elia Caprile del Cagliari, ambito anche dal Milan che segue anche Zion Suzuki, attualmente ai box. Poi Noah Atubolu del Friburgo, senza mai accontentare del tutto una vecchia idea che porta a Marco Carnesecchi dell’Atalanta, mentre è anagraficamente da scartare la strada verso un altro Martinez, Emiliano “Dibu”.

Articoli correlati
L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze... L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze
Inter-Milan, o la grande differenza tra avere Maignan e Sommer. L’hanno capita Allegri... Inter-Milan, o la grande differenza tra avere Maignan e Sommer. L’hanno capita Allegri e Chivu
Fantacalcio, classifica clean sheet dopo 11 giornate Fantacalcio, classifica clean sheet dopo 11 giornate
Altre notizie Serie A
Torino, Casadei: "Sarà una gara difficile, dovremmo esser bravi a gestirne i momenti"... Torino, Casadei: "Sarà una gara difficile, dovremmo esser bravi a gestirne i momenti"
Como, Fabregas: "La difficoltà è solo nella testa. Tutti possiamo migliorare" Como, Fabregas: "La difficoltà è solo nella testa. Tutti possiamo migliorare"
Torino, Baroni: "Zapata merita di giocare dal 1'. Coco out? Ha una contusione al... Torino, Baroni: "Zapata merita di giocare dal 1'. Coco out? Ha una contusione al ginocchio"
Atletico Madrid, brutta perdita: infortunio muscolare per Llorente, salta l'Inter... Atletico Madrid, brutta perdita: infortunio muscolare per Llorente, salta l'Inter in Champions
Moviola Inter-Milan, Cesari: "Pavlovic imprudente sul rigore, diverso da Modric su... Moviola Inter-Milan, Cesari: "Pavlovic imprudente sul rigore, diverso da Modric su Bastoni"
Gravina non si dimetterà, prima da titolare in stagione per Zapata: le top news delle... Gravina non si dimetterà, prima da titolare in stagione per Zapata: le top news delle 18
Torino, il problema di Adams toglie i dubbi a Baroni: Zapata torna titolare dopo... TMWTorino, il problema di Adams toglie i dubbi a Baroni: Zapata torna titolare dopo oltre un anno
Serie A, 12^ giornata LIVE: Pinamonti contro Moreo nella gara di chiusura Probabili formazioniSerie A, 12^ giornata LIVE: Pinamonti contro Moreo nella gara di chiusura
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
Le più lette
1 Torino-Como, le probabili formazioni: quanti forfait Baroni. Addai si candida per un posto
2 Serie A, 12^ giornata LIVE: Pinamonti contro Moreo nella gara di chiusura
3 Derby in contropiede: Milan Allegrissimo. La rivincita di un allenatore “bollito”. Maignan va fatto firmare. Inter, quanto spreco. Juve: Comolli ha sbagliato il mercato. Spalletti come Tudor
4 Sassuolo-Pisa, le probabili formazioni: Lauriente può rientrare dall'inizio, Nzola è la certezza
5 Buffon solidarizza con Sommer: "Riconosco che non era facile. Gol presi così se ne vedono"
Ora in radio
A Tutta C 17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Scanner 18:05Scanner
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
TMW News 19:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Milan è secondo ma con un mercato che non dà frutti: 150 milioni di comprimari
Immagine top news n.1 Maignan stella del derby: Milan e Allegri già al lavoro per evitare il Donnarumma-bis
Immagine top news n.2 Gravina: "Il rinvio della 30ª giornata non si può fare. Con l'Irlanda del Nord l'idea è Bergamo"
Immagine top news n.3 Roma prima, Gasperini ci ha messo meno del previsto. Cosa disse (con Ranieri) ad agosto
Immagine top news n.4 Conte: "Infortuni? Vorrei ne parlassero i medici. Hojlund e Rrahmani ok, Gilmour e Spinazzola..."
Immagine top news n.5 Quanto vale Mike Maignan? E' possibile oggi evitare il suo addio a parametro zero?
Immagine top news n.6 Gesto dell’aeroplano nel derby: 4 persone bandite dallo Stadium. Il comunicato della Juve
Immagine top news n.7 L'Inter da due estati rinvia la questione portiere. E adesso ne paga le conseguenze
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.2 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
Immagine news podcast n.3 Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate
Immagine news podcast n.4 Perché all'Italia è andata molto bene al sorteggio dei playoff Mondiali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 I 4 ko dell'Inter cambiano il parere su Chivu? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Juve "piano" anche con Spalletti: il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Santacroce: "Rivisto un bel Napoli. E ora due esami tra Champions e Roma"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Torino, Baroni: "Zapata merita di giocare dal 1'. Coco out? Ha una contusione al ginocchio"
Immagine news Serie A n.2 Atletico Madrid, brutta perdita: infortunio muscolare per Llorente, salta l'Inter in Champions
Immagine news Serie A n.3 Moviola Inter-Milan, Cesari: "Pavlovic imprudente sul rigore, diverso da Modric su Bastoni"
Immagine news Serie A n.4 Gravina non si dimetterà, prima da titolare in stagione per Zapata: le top news delle 18
Immagine news Serie A n.5 Torino, il problema di Adams toglie i dubbi a Baroni: Zapata torna titolare dopo oltre un anno
Immagine news Serie A n.6 Serie A, 12^ giornata LIVE: Pinamonti contro Moreo nella gara di chiusura
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Frosinone, Stirpe: "Inizio promettente ma serve continuità. Nostro progetto sui giovani"
Immagine news Serie B n.2 Bari, Gytkjaer: "Dobbiamo migliorare tanto. La sostituzione col Frosinone? Decide Caserta"
Immagine news Serie B n.3 Bari, Caserta e Magalini a rischio: De Laurentiis pensa a D'Angelo e Petrachi
Immagine news Serie B n.4 Venezia, rinnovo fino al giugno 2028 per Matteo Grandi: "Orgoglio di rimanere"
Immagine news Serie B n.5 Allenatori in cerca di panchina, tutti i manager disponibili per Serie B e C
Immagine news Serie B n.6 Venezia, rinnovo fino al giugno 2028 per Nunzio Lella. "Sono molto felice"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Arezzo padrone del Girone B. Manzo: "Bucchi ad Ascoli si è dimostrato un grande"
Immagine news Serie C n.2 La Pergolettese a lavoro per il dopo Curioni. Spuntano i nomi di Maccoppi e Vullo
Immagine news Serie C n.3 Forlì, nota del club: approvato l'aumento di capitale da parte dei soci
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Seeber dopo il pari a Brescia: "Solo tre pareggi in 15 gare, siamo sereni"
Immagine news Serie C n.5 Rinascita Cosenza, D'Orazio: "Possiamo vincere ogni gara. Non nascondiamoci"
Immagine news Serie C n.6 Marani: "Partnership con Trenitalia Regionale per proiettarsi verso i giovani"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Sassuolo-Pisa, Grosso vuole continuare a sognare
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Torino-Como, lariani favoriti ma Baroni non vuole rallentare
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Inter Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 "Violence is not a game". Serie A Women e Athora Italia contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, la 7ª giornata incorona la Roma capolista in solitaria. Ora la sosta
Immagine news Calcio femminile n.3 Immortale Sabatino, ancora decisiva a 40 anni: "Chi mi conosce sa la fame che ho"
Immagine news Calcio femminile n.4 Niente da fare per Cantore: il suo Washington perde la finale di NWSL contro il Gotham
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus, Canzi: "Gara complicata da preparare. Sarebbe stata una beffa non vincere"
Immagine news Calcio femminile n.6 Linari: "Perché durante la sosta maschile non si aprono gli stadi alla Serie A Femminile?"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…