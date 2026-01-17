Inter, Dimarco: "Trasferta complicata. Continuiamo a farci trovare pronti"

Dopo la gara vinta contro l'Udinese, ecco le parole di Federico Dimarco ai microfoni di DAZN: "Sapevamo fosse una trasferta difficile. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, ma concretizzato poco. Nella ripresa abbiamo fatto un po' di contenimento, ma abbiamo trovato una vittoria meritata. Dobbiamo continuare come stiamo facendo, stiamo seguendo il mister e vogliamo farci trovare pronti. Il tiro al volo? Ci ho provato con l'istinto".