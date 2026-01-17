Inter, Dimarco: "Trasferta complicata. Continuiamo a farci trovare pronti"
TUTTO mercato WEB
Dopo la gara vinta contro l'Udinese, ecco le parole di Federico Dimarco ai microfoni di DAZN: "Sapevamo fosse una trasferta difficile. Nel primo tempo abbiamo creato tanto, ma concretizzato poco. Nella ripresa abbiamo fatto un po' di contenimento, ma abbiamo trovato una vittoria meritata. Dobbiamo continuare come stiamo facendo, stiamo seguendo il mister e vogliamo farci trovare pronti. Il tiro al volo? Ci ho provato con l'istinto".
Articoli correlati
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
Le più lette
3 Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c’è anche Fabbian
4 Cagliari-Juventus, le probabili formazioni: confermato David, Spalletti dà ancora fiducia a Miretti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile