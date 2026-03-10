Udinese, Collavino sfida la Juve: "Dimostrato di poter giocare alla pari con tante big"

Franco Collavino, direttore generale dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di TV12 parlando del pareggio in rimonta subito dai friulani contro l'Atalanta: "Abbiamo ritrovato la strada giusta, perché comunque credo che se ci avessero detto prima della partita che avremmo portato a casa un punto e fatto una buona prestazione a Bergamo saremmo stati tutti contenti. È chiaro che per come si era messa la gara si stava già pregustando il sapore della vittoria, quindi il desiderio era quello. Però poi dobbiamo anche riconoscere che di fronte avevamo una squadra forte con giocatori importanti. I loro valori in campo hanno portato il risultato verso la loro direzione".

Come giudica la rimonta subita?

"Credo che comunque l'Udinese nel complesso abbia fatto un'ottima partita. Unita anche alla precedente gara contro la Fiorentina, ha interrotto quel momento negativo che stava segnando la parte centrale del campionato".

Adesso vi aspetta la sfida contro la Juventus.

"Siamo pronti per un'altra grande partita contro la Juve questo sabato e poi per un finale di campionato in cui vogliamo essere protagonisti. Indubbiamente affrontare questo tipo di sfide porta con sé un carico di emozioni e motivazioni non indifferente, ma per poterci divertire dobbiamo far vedere chi siamo veramente. Abbiamo fatto un campionato finora dove abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari con tante squadre di alto livello".