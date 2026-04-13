La Juventus scopre Holm e lavora per trattenerlo: possibile rinnovo dei due prestiti col Bologna

Dalla difficoltà alla ribalta, Emil Holm si è preso la Juventus nel momento più delicato della stagione. Dopo un avvio complicato, segnato dalla lesione al soleo rimediata all’esordio contro l’Inter, lo svedese è tornato protagonista nella vittoria contro l’Atalanta, lasciando intravedere tutto il suo potenziale. “Sono contento di aver superato un periodo complicato: sono state sei settimane difficili”, ha raccontato l’esterno, finalmente al meglio della condizione.

Alla prima da titolare ha risposto con una prestazione completa: 71 minuti in campo, due occasioni create, tre recuperi e il 100% dei duelli vinti. Decisivo anche nell’azione del gol di Boga, oltre a un assist potenziale non sfruttato da Thuram. Holm non nasconde il legame con il club: “Quando sono in campo do tutto per questa maglia, perché sono stato un tifoso della Juve per tutta la vita ed è un onore giocare qui”. Un sogno realizzato, ma anche un punto di partenza.

Adesso si apre il capitolo più delicato: quello del futuro. Arrivato in prestito dal Bologna, il suo riscatto è fissato a 15 milioni, cifra che la Juventus valuta con attenzione anche alla luce dei precedenti problemi fisici. Le parti - scrive il Corriere dello Sport - stanno lavorando per trovare una soluzione condivisa: l’ipotesi di un nuovo prestito, magari legato alla permanenza di João Mario a Bologna, resta sul tavolo. Le prossime sei partite saranno decisive: Holm si gioca il futuro, la Juve la Champions.