Inter, Giaccherini assicura: "Vincendo con il Pisa può strappare. Zielinski? Intoccabile"

L'Inter si appresta ad affrontare il Pisa a San Siro, in una sfida che può significare tantissimo nell'ottica della lotta Scudetto. I tre punti in palio infatti potrebbero avere un peso non indifferente, considerando che nel weekend sono in programma big match come Juventus-Napoli e Roma-Milan.

Ai microfoni di DAZN l'ex centrocampista di Juventus e Napoli, Emanuele Giaccherini, ha commentato così l'ipotesi che questa partita possa avere un ruolo importante per la corsa al tricolore: "Se può essere la partita del vero strappo dell'Inter? Assolutamente sì. Il Milan ha una trasferta complicata a Roma, poi c'è Juventus-Napoli. Sulla carta è un turno che va tutto a favore dell'Inter. L'Inter deve dimenticarsi di quanto successo in Champions e giocare questa gara come se fosse... da Champions".

Sulle scelte di centrocampo di Chivu, ha poi aggiunto: "Sucic e Mkhitaryan sono due mezz'ali che sanno anche strappare oltre a palleggiare, poi in mezzo c'è Zielinski, che non si tocca in questo momento. Ed è la cosa più sorprendente, ripensando all'anno scorso".