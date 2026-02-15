Rosso Kalulu, Bastoni esulta. Giaccherini: "Mi ha infastidito. Chiellini mi ha insegnato la correttezza"

"Mi voglio sbilanciare: questa è la miglior Juve di quest'anno. Ha giocato un primo tempo strepitoso, poi l'episodio ha condizionato la gara in maniera clamorosa. Ha creato palle gol, è venuto fuori lo spirito, sto rivedendo la Juve di quando c'ero io, con quella mentalità, grandissimo merito è di Spalletti". Così l'ex esterno bianconero Emanuele Giaccherini, oggi opinionista tv, ha esordito su DAZN al termine del trionfo per 3-2 dell'Inter sulla Juventus ieri a San Siro.

E ha aggiunto: "Per l'Inter è quasi scudetto, aspetterei Milan-Como, se il Milan non vince, allora è la partita scudetto, vinta nel finale, con sofferenza, ma dipenderà tanto dal Milan". Ma c'è un momento del Derby d'Italia di ieri che non ha lasciato indifferente Giaccherini: "Mi ha infastidito anche l'esultanza di Bastoni, devi avere anche un po' la lucidità...", a proposito del momento in cui avrebbe tratto in inganno l'arbitro La Penna per estrarre il secondo giallo per Kalulu. Con relativa espulsione.

"Lui ha fatto la furbata, parliamoci chiaro: capisco che giochi per l'Inter, è una partita tesa e tirata. Ma ho avuto la fortuna di giocare con Chiellini e mi ha insegnato la correttezza in campo, anche se non si è mai risparmiato", il messaggio carico di significato del 40enne.